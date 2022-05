Tropea e Capo Vaticano sul grande schermo: lo spot che celebra la bellezza della Calabria

23 Maggio 2022 12:43

In anteprima domani sarà presentato il video con le riprese per la nuova pubblicità del Vecchio Amaro del Capo

Legare il prodotto al territorio, una strategia di marketing che in Calabria funziona alla grande. Martedì 24 maggio alle ore 11.00, presso Palazzo Santa Chiara di Tropea, sarà presentato in anteprima il nuovo spot di Vecchio Amaro del Capo, le cui riprese sono in corso. “Un omaggio alla terra dove tutto è cominciato e dalla quale Vecchio Amaro del Capo trae le materie prime per la sua ricetta: piante, fiori, frutti, erbe, spezie tutti calabresi che lo hanno reso celebre nel mondo”, si legge nella nota. Il nuovo spot è un viaggio nei colori, nei sapori, nei profumi della Calabria che parte dal promontorio di Capo Vaticano, raffigurato nell’etichetta della bottiglia, e accompagna lo spettatore esattamente nel centro della piazza di Tropea.

“Le riprese impiegheranno cinquanta persone della troupe e centocinquanta comparse con cinque giorni di lavorazione tra Tropea e Capo Vaticano, due location tra le più note e affascinanti della Calabria. Lo spot sarà una nuova occasione per dare visibilità alla Calabria, una regione che ha molto da offrire e vuole farsi conoscere nella sua luce migliore. Alla presentazione parteciperanno le autorità territoriali e i vertici di Gruppo Caffo 1915”, scrive l’amministrazione Comunale di Tropea.