“Alla Salute”: Jovanotti pubblica il trailer, il VIDEO fa impazzire anche Tommaso Paradiso

30 Maggio 2022 22:00

Le immagini, seppur di breve durata, sono già molto suggestive e lasciano pensare che la regia del reggino Lorenzo Triglia riuscirà a colpire nel cuore

Jovanotti manda in visibilio i propri fans, è pubblico sui social il trailer di “Alla Salute”. Grande gioia per la Calabria, che ormai attende il 2 giugno per vedere l’uscita completa del video. Le immagini, però, sono già molto suggestive e lasciano pensare che la regia del reggino Lorenzo Triglia riuscirà a colpire nel cuore: il mare di Chianalea, poi la Cattedrale di Gerace con i due giganti e la gente festosa che salta, canta e balla. Una sorpresa svelata a metà, così non si fa altro che aumentare l’attesa.

Ad impazzire per la canzone di Lorenzo Cherubini, però, non sono soltanto gli appassionati. Ad esaltare il trailer è stato anche Tommaso Paradiso, che su Instagram commenta: “la citazione al Bismetico Domato è tutto”. Il riferimento è allo spezzone in cui Jovanotti pigia l’uva, così come Adriano Celentano faceva nel celebre film degli anni Ottanta. Una scena che non è passata inosservata al collega cantante, pronto a celebrare la pensata. Di seguito il trailer del video in uscita tra tre giorni.