Calabria, turisti tedeschi si lamentano del traghetto: “51 euro sono troppi da Messina a Villa”

29 Maggio 2022 13:59

Le bellezze paesaggistiche dello Stretto di Messina sono rimaste impresse nelle mante dei turisti tedeschi che in questi giorni hanno viaggiato tra Sicilia e Calabria, ma probabilmente non è solo questo aspetto ad aver colto nel segno. Come testimoniato da alcuni visitatori tramite i social, il costo per traghettare fino a Villa San Giovanni è visto come una stangata dal punto di vista economico. “La traversata da Messina alla Calabria costa 51,50 euro. Abbastanza costosa rispetto al traghetto che da Genova ci ha portato a Palermo, con cabina inclusa abbiamo speso 188 euro”, fanno presente con un post pubblicato su Instagram.

A notarlo sono stati i turisti, ma basta immedesimarsi nei panni di un pendolare messinese o reggino per capire che il costo diventa esorbitante per chi è costretto a viaggiare giornalmente tra le due sponde dello Stretto. Per non parlare degli inconvenienti che, purtroppo, possono verificarsi all’improvviso e bloccare i collegamenti, come accaduto ad un mezzo andato in avaria negli ultimi giorni. Il principio costituzionale della “continuità territoriale” viene messo costantemente a dura prova, viene da domandarsi se questo vale per i cittadini di Messina e Reggio Calabria, ma ormai forse ci si è fatti l’abitudine.