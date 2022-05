Caos al Louvre, giovane lancia una torta contro la Gioconda | VIDEO

31 Maggio 2022 17:28

Un giovane si è introdotto al Louvre e ha scagliato una torta contro la Gioconda: le immagini

Molto caos e poco altro, per fortuna. Momenti concitati al Louvre, dove un giovane ha lanciato una torta contro la Gioconda. Un video, diventato virale sui social, mostra gli attimi subito successivi, con i tanti visitatori intenti a riprendere il quadro più famoso imbrattato e a sentire le ragioni dell’autore del gesto, che lo ha compito inneggiando alla “salvezza del pianeta”. Lo stesso è stato poi espulso dagli addetti alla sicurezza e per fortuna il quadro non ha subito alcun danno, protetto dalla vetrata posta davanti.

Il protagonista probabilmente ha potuto introdursi senza troppi problemi all’interno del Museo in quanto seduto su una sedia a rotelle. Non è, nel corso della storia, la prima volta che qualche malcapitato prova a rovinare la Gioconda. Di seguito il video.