Padel, il primo torneo “Birra Agricola” del Centro Mirabella va alla coppia Patané-Vargas (ex Reggina)

L’ex Reggina Jorge Vargas, insieme al compagno Patané, vince il primo torneo di Padel “Birra Agricola” del centro Mirabella di Reggio Calabria

Passione, entusiasmo e voglia di divertirsi hanno caratterizzato il primo torneo di padel amatoriale “Birra Agricola”, tenutosi presso il Centro Sportivo Mirabella, storica struttura polisportiva privata reggina. E non poteva essere altrimenti visto il numero sempre crescente di padellisti reggini che oltre alla classica partita tra amici, desideravano misurarsi in una vero e proprio torneo, in sfide dai toni agonisticamente più elevati.

La manifestazione si è svolta in due fasi, la prima con gironi composti da quattro coppie e la seconda con tabellone a eliminazione diretta. Pur essendo riservata ad atleti non classificati F.I.T., il numeroso pubblico intervenuto ha vissuto grandi emozioni. A vincere l’ambito trofeo, la coppia formata da Luca Patanè e Jorge Vargas (ex giocatore della Reggina e della nazionale Cilena). Dopo aver vinto la semifinale senza troppi patemi (6-1/6-1) contro la coppia Latella-Moio, Vargas e Patané hanno incontrato maggiori difficoltà nel primo set del match di finale, vinto 6-4, per poi volare verso la vittoria con un secco 6-0 nel secondo.

Presente alla cerimonia di premiazione, il Presidente dell’A.S.D. Mirabella, Santo Praticò, che si è complimentato con i partecipanti e si è detto lieto di aver dato la possibilità a padellisti amatoriali di provare il gusto degli incontri agonistici. Il maestro nazionale argentino di padel, Sergio Brondo Bonamico, e l’istruttore spagnolo, Juan Ignacio Brondo Fernandez, hanno supervisionato l’organizzazione e il regolare svolgimento del torneo, con la promessa di organizzare presto un’altra divertente manifestazione.