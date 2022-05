Tennistavolo, primo colpo Top Spin Messina dopo il titolo: dall’Apuania Carrara arriva Mutti

27 Maggio 2022 11:18

Primo colpo di mercato della Top Spin Messina Fontalba Campione d’Italia in vista del 2022/2023. L’attaccante mancino, classe 1995, proviene dall’Apuania Carrara. In riva allo Stretto ritroverà il fratello Matteo, grande protagonista dell’ultima finale scudetto vinta proprio contro i toscani

La Top Spin Messina Fontalba è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Leonardo Mutti per la stagione sportiva 2022/2023. L’intesa verrà formalizzata il prossimo 1 luglio con la sottoscrizione del contratto che lo legherà al club campione d’Italia in carica. Mantovano, nato il 20 luglio 1995, proviene dall’Apuania Carrara e ritroverà a Messina il fratello Matteo, grande protagonista dell’ultima finale scudetto vinta dalla Top Spin proprio contro i toscani. Mancino, ha un gioco di fantasia basato su una certa velocità d’attacco vicino al tavolo sfruttando una delle sue qualità principali, il servizio. Il presidente Giuseppe Quartuccio è soddisfatto dell’operazione: “Sono molto felice che Leonardo abbia accettato di giocare con noi. Abbiamo tutti grandissima stima di lui e lo riteniamo un giocatore di livello internazionale che deve recuperare solo un po’ di fiducia. Qui troverà certamente il suo ambiente ideale”.

Leonardo Mutti, in forza al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, è attualmente settimo nella classifica nazionale individuale, ma è stato in passato anche al primo posto del ranking. Cresciuto nel settore giovanile dello Sterilgarda Castel Goffredo, si è aggiudicato consecutivamente dal 2005 al 2013 il titolo di Campione d’Italia nel singolo ai Campionati Italiani Giovanili (oltre a medaglie a squadre, doppio misto e doppio maschile), laureandosi successivamente Campione d’Italia Assoluto per due volte sia nel singolo (2015 e 2019) che nel doppio maschile (2014 e 2015).

Titolare nella Nazionale Giovanile e Assoluta, ha vinto nel 2013 agli Europei l’oro nel singolo e il bronzo nel doppio maschile, mentre ai Mondiali dello stesso anno ha conquistato il bronzo nel singolo a Rabat (Marocco). Ha inoltre partecipato alle Olimpiadi Giovanili di Singapore. Campione d’Europa a Istanbul nel 2010 nella categoria Cadet, ha vinto la medaglia d’oro allo Youth Top 10 Junior 2012 di Bazau (Romania) e l’oro a squadre ai Campionati Europei Giovanili di Ostrava 2013. Nella sua bacheca figurano anche l’argento nel singolo Under 21 al World Tour Belarus Open di Minsk (Bielorussia) di maggio 2015 e il bronzo nel singolo Under 21 all’ITTF WORLD TOUR di Doha (Qatar) a marzo 2016. Ha fatto parte delle rappresentative del Resto del Mondo contro la Cina e di quella Europea al Global Cadet Challenge.

Per quanto concerne i campionati a squadre, dopo la militanza nel Milano Sport, si è trasferito all’Apuania Carrara nell’estate 2020. Con i toscani, in due stagioni, ha collezionato uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, oltre alla storica Europe Cup. Ora l’approdo alla Top Spin Messina Fontalba per una nuova avventura.