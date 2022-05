Tiro a volo, il messinese Antonio Passalacqua mette al collo tre medaglie d’oro in Egitto | FOTO

23 Maggio 2022 22:32

Prestazione da record per Antonio Passalacqua alla “8^ Coppa d’Africa” di Elica, manifestazione internazionale che si è svolta a Il Cairo. Il portacolori del TAV Castanea ha cominciato l’esaltante tre giorni agonistica dominando la classifica del Grand Prix d’Egitto con un “immacolato” 20 su 20. Successo bissato nella Coppa d’Africa, valevole come prova di Coppa del Mondo, chiusa con un en plein di 30/30 ancora più complicato, precedendo l’inglese Hoard Batt (29/30), l’azzurro Alessandro Nicotra, che si è fermato a quota 28 centri, e altri ben 190 tiratori. Il ricco bottino di Passalacqua è stato impreziosito dall’oro a squadre, vinto dall’Italia assieme al fratello Mino Passalacqua e a Nicotra con il punteggio di 41/45. Piazza d’onore per i padroni di casa dell’Egitto e terza l’Inghilterra.

“È stata una spedizione entusiasmante – dichiara Antonio Passalacqua – abbiamo fatto praticamente il massimo. Sono rimasto sempre concentrato e, alla fine, sono arrivati questi prestigiosi risultati”. Quali saranno i tuoi prossimi impegni? “Mi attende l’Europeo di Budapest e a luglio la finale del Campionato Italiano, da noi a Castanea. L’attenzione è, però, già rivolta ad inizio settembre, quando ospiteremo il Mondiale di Elica, un appuntamento di grande rilevanza per Messina e per l’intera provincia, che ci sta impegnando molto sotto l’aspetto organizzativo e per il quale cercheremo di avere un ampio coinvolgimento della città, delle Istituzioni e delle forze economiche per regalare ai numerosi partecipanti, in buona parte stranieri, una kermesse di alto livello e un’adeguata accoglienza. La Sicilia attrae sempre tanto e noi vogliamo dare una bellissima immagine di questo evento”.