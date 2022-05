Tiro con l’arco, a Bernalda Arcieri Club Lido protagonisti

18 Maggio 2022 12:55

La società di Catanzaro Lido partecipa alla gara poiché inserita nella programmazione sportiva del team, con 5 atleti, conquistando altrettanti podi

Nello stadio comunale Michele Lorusso della cittadina Lucana si è svolta il 15 maggio una competizione specialità targa di Tiro con l’arco, valevole per le qualificazioni e l’ingresso nella Ranking italiana di divisione. La società di Catanzaro Lido partecipa alla gara poiché inserita nella programmazione sportiva del team, con 5 atleti, conquistando altrettanti podi. Nella Specialità Compound conquistano l’oro Poerio Piterà Anastasia nella classe allieve, Chiarella Vittoria Veneta nella classe Juniores, mentre si portano a casa l’argento Francesco Quaglia e Gorizia Novello nella divisione compound classe seniores. Completa il medagliere l’oro nell’arco nudo maschile master Poerio Piterà Edoardo.

“Alla trasferta di Bernalda, riferisce lo staff tecnico societario, abbiamo partecipato poiché a inizio anno sportivo facciamo una valutazione tecnica di partecipazione a gare in vista di probabili obiettivi sportivi, tenendo conto innanzitutto delle necessità del settore tecnico giovanile il cui responsabile è il coach Demasi Pasquale. Questa programmazione ci permette di pianificare sia gli appuntamenti che le sedute di allenamento, le quali sotto la guida dei responsabili tecnici sono sempre improntati alla serietà sportiva e all’impegno da mettere in campo”. Un ringraziamento da parte di tutto lo staff Club Lido va alla perfetta organizzazione degli arcieri Bernalda, alla accoglienza avuta da tutto il mondo sportivo lucano e dal sempre presente ad ogni iniziativa sportiva e non del presidente regionale Basilicata Nicola Taddei.