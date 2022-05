Asse Calabria-Lombardia, Tilde Minasi a colloquio con Attilio Fontana su giovani e politiche sociali

3 Maggio 2022 16:04

Giornata di incontri istituzionali per Tilde Minasi: l’assessore reggino presente in Lombardia per discutere con Attilio Fontana e Stefano Bolognini di giovani e politiche sociali

Intensa giornata di lavoro, ieri in Lombardia, per l’Assessore regionale alle Politiche sociali, Tilde Minasi, che – prima nell’imponente sede della Regione a Milano, poi in occasione del premio “Walter Fontana” a Monza – ha tenuto una serie di importanti incontri istituzionali. Ad accoglierla di buon mattino al suo arrivo a Palazzo Lombardia, il Presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’Assessore alle politiche giovanili, Stefano Bolognini.

Con loro si è discusso di una serie di azioni comuni da adottare, innanzitutto in favore dei giovani. Progetti e idee condivise e scambio di esperienze per aiutarne la crescita attiva e l’autonomia, in Calabria come in Lombardia.

“La difficoltà è, oggi, riuscire ad attrarre i ragazzi in attività che li distolgano dal loro isolamento, favorito dall’uso continuo dei telefonini, per riportarli ad una socialità indispensabile per il loro corretto sviluppo“, ha detto l’Assessore Minasi, apprezzando le azioni adottate in Lombardia in favore dei ragazzi, come la Legge dedicata ai giovani, promossa proprio dall’Assessore Bolognini, la quale nella comunicazione vede protagonisti alcuni influencer localmente molto noti, capaci di coinvolgere i ragazzi nelle attività educative e di formazione che li riguardano.

“Anche noi stiamo lavorando, assieme al governatore Occhiuto, a un progetto sperimentale che passerà attraverso i social, sicuramente il mezzo migliore per parlare lo stesso linguaggio dei nostri ragazzi e avvicinarsi a loro“, ha detto ancora l’Assessore Minasi, prima di spostarsi nelle stanze di un altro Assessore lombardo, Alessandra Locatelli, titolare di varie deleghe, tra cui famiglia, disabilità, politiche sociali. Con la Locatelli l’Assessore ha parlato proprio di queste tematiche, spaziando tra le tante iniziative già in campo e quelle in preparazione, sia in entrambe le Regioni sia in sede di Commissione politiche sociali, formata da tutti gli assessori regionali al ramo e di cui Minasi è coordinatrice in seno alla Conferenza Stato-Regioni.

Si è infine parlato anche della visita in Calabria del Ministro per la disabilità, Erika Stefani, in programma a Catanzaro per il prossimo 11 maggio. Ulteriori rapidi, ma proficui, confronti si sono poi tenuti a Monza, dove l’Assessore ha partecipato al prestigioso premio “Walter Fontana”, assegnato, tra i personaggi principali, al presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in presenza di numerose autorità, anche politiche, tra cui Matteo Salvini. Il premio è promosso da tanti anni, nella splendida cornice della Villa Reale, dall’associazione “Cancro primo aiuto onlus”, autrice di numerose iniziative benefiche innanzitutto per i pazienti oncologici. Una di queste iniziative, grazie all’Assessore Minasi, presto sarà portata anche in Calabria.