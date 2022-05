4 Maggio 2022 10:18

Tesoro Calabria il 6 maggio sarà a Limbadi per partecipare al sit-in in memoria di Maria Chindamo: “chiediamo verità e giustizia”

“Vogliamo partecipare all’iniziativa promossa da Libera, Agape, comitato Controlliamo Noi Le Terre di Maria, Penelope Italia Odv, insieme alle varie associazioni, istituzioni e istituti scolastici, perché anche noi, insieme alla famiglia di Maria Chindamo, chiediamo verità e giustizia”, è quanto scrive in una nota Tesoro Calabria. “All’indomani delle terribili dichiarazioni di un pentito di ‘ndrangheta sul destino di Maria, che sarebbe stata uccisa, triturata e data in pasto ai maiali, la figlia Federica Punturiero, in un’intervista a Chi l’ha visto, disse: “Ho immaginato la scena, per me è stato terribile. Noi abbiamo bisogno della verità, e ci appelliamo alla parte buona della Calabria”. Noi di Tesoro Calabria rispondiamo all’appello di Federica, e insieme a tanti calabresi perbene, alle ore 11.00, saremo a Limbadi davanti ai cancelli dell’azienda agricola di famiglia, per gridare giustizia e verità per Maria Chindamo, ma anche per la nostra terra, troppe volte piegata dalla violenza indiscriminata e vessata dagli interessi di ‘ndrangheta. La ‘ndrangheta è una montagna di merda”, conclude la nota.