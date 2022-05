Messina, la denuncia di Cacciotto: “la Terza Municipalità non abilitata al rilascio e rinnovo della carta d’identità”

18 Maggio 2022 15:26

Alessandro Cacciotto, Consigliere della Terza Municipalità, sottolina come la Terza Municipalità, con sede a Camaro, che conta più di 60.000 abitanti, non sia ancora abilitata al rilascio e rinnovo delle carte di identità

“Nell’era della digitalizzazione, la Terza Municipalità, con sede a Camaro, che conta più di 60.000 abitanti, non è ancora abilitata al rilascio e rinnovo delle carte di identità costringendo, di fatto, i residenti a recarsi a Palazzo Zanca o nelle sedi di altre Municipalità per usufruire del prezioso servizio. Per l’ennesima volta il Consigliere della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, candidato alla presidenza della Terza Municipalità, accende i riflettori su una questione che lo stesso esponente di Fratelli d’Italia definisce a dir poco grottesca.

‘In pratica – continua Cacciotto – tutte le Municipalità (eccezion fatta per la Quarta Municipalità il cui territorio è comunque coincidente con gli Uffici di Palazzo Zanca che erogano il servizio) tranne la Terza Municipalità, garantiscono il servizio di rilascio e rinnovo della carta di identità. Non c’è ombra di dubbio che tutto ciò sia discriminatorio verso i residenti della Terza Municipalità costretti a rivolgersi a Palazzo Zanca o alle altre Municipalità per il rilascio della carta di identità’.

Si tratta questa di una questione riproposta da Cacciotto negli anni ed ancora mai risolta dalle Amministrazioni che si sono succedute nel tempo. L’istituzione del servizio di rilascio delle carte di identità, deve necessariamente e contestualmente accompagnarsi però con un incremento di personale, dal momento che la Terza Municipalità lamenta da anni una carenza cronica di organico. In diverse occasioni si è messo a conoscenza l’amministrazione comunale della necessità di potenziare il personale della Municipalità, ma le richieste non hanno sortito effetto.

È del tutto evidente dunque che, una delle prime cose da fare, nella terza Municipalità è quella di incrementare, potenziandolo, il personale comunale in dotazione alla sede istituzionale ed istituire il prezioso servizio di rilascio carte di identità. Anche questo si chiama decentramento amministrativo”. È quanto afferma in una nota Alessandro Cacciotto, consigliere della Terza Municipalità di Messina.