Terme Luigiane, Occhiuto: “Regione disponibile anche a fitto d’azienda per accelerare trattativa”

21 Maggio 2022 12:28

La stagione termale è alle porte, il presidente della Regione Calabria vuole sbloccare la trattativa con Sateca

La trattativa con Sateca per l’acquisto da parte di Fincalabra delle Terme Luigiane prosegue. E’ quanto rende noto con un comunicato stampa Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. La Regione “è determinata ad andare avanti e ferma nella sua proposta d’acquisto, forte di una valutazione oggettiva predisposta da un advisor esterno. La stagione termale è ormai alle porte, e vogliamo accelerare affinché la trattativa si possa sbloccare nel più breve tempo possibile”.

Nel frattempo, considerando anche l’esplicita volontà comune di arrivare ad un approdo positivo, “abbiamo manifestato a Sateca la nostra disponibilità a sottoscrivere, come proposto dalla società, un contratto di fitto di ramo d’azienda finalizzato all’acquisizione. Aspettiamo una risposta nelle prossime ore – conclude Occhiuto – , per poter concretizzare la nostra volontà, e per tentare di arrivare pronti ai mesi di luglio ed agosto”.