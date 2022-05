Tennis: Roland Garros, Swiatek ai quarti

30 Maggio 2022 20:24

Parigi, 30 mag. – (Adnkronos) – Iga Swiatek si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la cinese Qinwen Zheng, numero 74 del ranking Wta, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-0, 6-2 dopo due ore e 40 minuti.