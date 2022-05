Taurianova, dal 2 al 4 giugno la 1ª edizione di “Villaggio Sud Agrifest” | PROGRAMMA e OSPITI

26 Maggio 2022 18:54

Dal 2 al 4 giugno, immersi nel verde di Località Vatoni (Taurianova), la 1ª edizione di “Villaggio Sud Agrifest”

Dal 2 al 4 giugno 2022 a Taurianova la prima edizione del VILLAGGIO SUD AGRIFEST: un villaggio che si trasformerà in una grande piattaformache riunisce espositori da tutta Italia, scuole, università, istituzioni, sigle sindacali, rappresentanti politici ed esperti nei settori dell’agricoltura, dell’innovazione tecnologica, dell’arte e dell’economia, insieme per porre attenzione al dibattito internazionale legato ai temi della sostenibilità e immaginare nuovi strumenti, pratiche ed esperienze come risposta anche alle tante contraddizioni del presente.

Villaggio Sud Agrifest, realizzato e curato da Organizzazione produttori PIANAGRI e Associazione Politico Culturale RISORSE, sarà una tre giorni immersa nel verde di località Vatoni, a 5 km dal centro di Taurianova, un grande forum che affronterà il tema della sostenibilità sotto diversi aspetti legati al territorio della nostra regione, e quindi giovedì 2 giugno, avrà come tema la Sostenibilità e Transizione Ecologica, venerdì 3 giugno si passa ad una discussione su Sostenibilità etica della filiera agricola, mentre sabato 4 giugno sarà dedicato alla Sostenibilità territoriale e belle storie di sud.

Tra gli ospiti delle tavole rotonde ci sarà in collegamento il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, mentre arriveranno a Taurianova la Sottosegretaria di Stato per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, l’europarlamentare Andrea Cozzolino, il parlamentare Francesco Cannizzaro, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, l’assessore alle politiche sociali della Regione Calabria Tilde Minasi, il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace, il segretario regionale del Pd Nicola Irto, il direttore generale Confagricoltura Calabria Angelo Politi, il direttore dipartimento di Agraria Università mediterranea di Reggio Calabria Giovanni Agosteo e tanti altre personalità istituzionali.

E tra i diversi incontri anche un’attenzione al mondo dell’imprenditoria femminile, un fenomeno molto più rilevante di quanto comunemente si creda, senza ovviamente considerarlo in una semplicistica ottica di “genere”, ma anche una tappa della rassegna itinerante Taurianova Legge.

“L’obiettivo del Villaggio Sud Agrifest – affermano gli organizzatori – è quello di creare un grande laboratorio sperimentale, dove creare nuovi progetti e nuove connessioni tra il mondo dell’agricoltura e quello della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica e del lavoro etico e giovanile. L’idea è quella di promuovere e valorizzare il più possibile le risorse e le identità territoriali, per dare un messaggio alle giovani generazioni e affrontare le sfide del nostro tempo con maggiore consapevolezza e creatività. Siamo felici – concludono – di aver raccolto, già per questa prima edizione, l’entusiasmo e la partecipazione di tante realtà produttive, associative e istituzionali, che hanno dato fiducia ad un gruppo di giovani imprenditori e ragazzi animati dalla passione per il proprio territorio”.

Villaggio Sud Agrifest inoltre sarà anche uno spazio in cui i bambini attraverso i laboratori didattici e i giovani attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle università potranno esplorare ed esporre la loro idea di un futuro sempre più sostenibile, ma sarà anche un viaggio tra l’arte contemporanea, la scrittura, i nuovi metodi di apprendimento.

Villaggio Sud Agrifest, dopo il fermo imposto dall’emergenza sanitaria, avrà anche un grande palco che porterà finalmente a Taurianova alcuni tra i più interessanti artisti della scena musicale locale e nazionale nell’unico messaggio della sostenibilità e accessibilità. Aprirà il 2 giugno Barreca, che firma la direzione artistica dell’evento, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album darà il via al suo nuovo tour dal palco del Villaggio Sud Agrifest; il 3 sarà la serata di Peppe Voltarelli l’artista meridionale per eccellenza che presenterà il suo ultimo disco Planetario, e per l’ultima serata una staffetta di musica con l’apertura dei Prospettiva di Gioia sulla luna, gruppo simbolo della scena musicale locale; Kihm che con il suo ultimo lavoro ha stupito il suo pubblico facendo l’occhiolino al mainstream, e quindi l’attesissimo concerto dei Negrita, per la prima tappa estiva della band che finalmente rotolerà verso sud. Unico evento a pagamento all’interno di una manifestazione con ingresso gratuito.

Il pubblico sarà infatti parte integrante del Villaggio Sud Agrifest, e oltre a godere di bella musica, dj set, degustazioni food & beverage di qualità, potrà incontrare gli espositori che metteranno a disposizione non solo i loro prodotti per le prove sul campo, ma anche la propria formazione professionale per confronti informali.

E tra gli eventi più attesi dal pubblico la Gara di abilità per trattoristi, dedicata al giovane Francesco Galluccio, amante della natura e dell’innovazione nell’agricoltura, scomparso l’estate scorsa.

Il programma completo è consultabile al link: https://www.villaggiosud.it/programma/ e sarà presentato in conferenza stampa lunedì 30 maggio 2022 alle ore 19 nella sede della Biblioteca Comunale di Taurianova in corso XX Settembre, 33.

La manifestazione è supportata dal patrocinio Asvis agenda 2030, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Camera di Commercio di Reggio Calabria, del Dipartimento di Agraria – Università Mediterranea, dell’Anci Calabria, del Comune di Taurianova, dalla Consulta delle Associazioni di Taurianova.