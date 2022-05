Il comitato “Rhegion – Messana” chiede tariffe agevolate per i trasporti nell’Area dello Stretto

7 Maggio 2022 10:54

Il comitato civico tra Scilla e Cariddi per l’immediata agevolazione sul biglietto unico integrato di trasporto nell’Area metropolitana dello Stretto e per la rappresentatività degli eletti

“Il comitato civico per unire le due sponde tra Scilla e Cariddi insiste per “un nuovo miracolo italiano” concentrato nell’Area metropolitana dello Stretto con l’immediata agevolazione sul biglietto unico integrato di trasporto autobus – tram – treno + monocarena:

1) gratuità del collegamento navale veloce passeggeri per i residenti minori di anni 14;

2) sconto del 70% del collegamento navale veloce passeggeri per i residenti maggiori di anni 14, con ISEE inferiore a 20.000 euro,purchè viaggiatori di lunga percorrenzao per motivi di migrazione sanitaria. Per le elezioni del Parlamento nazionale a febbraio 2023 si sollecita un emendamento al Rosatellum per diritto di maggiore rappresentatività nelle istituzioni parlamentari al fine di poter scegliere il proprio rappresentante territoriale attraverso la valorizzazione del voto nel collegio uninominale”.

Nel territorio del IV Municipio (centro storico), il coordinatore del costituendo gruppo Comitato Civico “Rhegion” – “Messana”, che ha la sede principale nel Comune di Messina al pian terreno dell’immobile sito in Via Ettore Lombardo Pellegrino 148, avv. Gabriele Santi Trimboli, reggino di nascita, ma di origine familiare messinese (per parte del nonno Santi Trimboli di Milazzo), durante un incontro, con alcuni dei soci fondatori, nella giornata di mercoledì 4 maggio 2022, insiste sulla urgente necessità di un intervento per agevolare il trasporto dello Stretto non sono con la previsione del biglietto unico integrato autobus – tram – treno/aliscafo, ma con la espressa esenzione totale per i minori di 14 anni dal pagamento del servizio di traghettamento pubblico, così da consentire uno sgravio sul bilancio delle famiglie residenti dell’area metropolitana dello Stretto, che sono pendolari e/o che hanno interessi su entrambe le sponde di Scilla e Cariddi per favorire, tra l’altro, una maggiore integrazione ed uno scambio di crescita formativa di tipo socio – culturale nello Stretto.

“Il Comitato Civico “Rhegion” – “Messana”- afferma il coordinatore del gruppo Comitato Civico indipendente avv. Gabriele Santi Trimboli – nasce prendendo spunto da un percorso, in materia omogenea, già promosso dal Gruppo civico MITI Unione del Sud, nella sponda reggina, che ha, tra l’altro, in quella sede, già operato in sinergia con la Rete dei Comitati di quartiere del Comune di Reggio Calabria, per le finalità di garantire l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dallo statuto comunale reggino ai sensi dell’articolo 8 del TUEL, mentre sulla sponda messinese, parte dai bisogni reali dei cittadini per fungere, tra l’altro, da stimolo per l’Amministrazione Comunale e la massima assise messinese, al fine di istituire nei primi 100gg del nuovo Governo Comunale, a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, una Consulta “Riforme per l’attuazione dell’Area Metropolitana dello Stretto e per la rappresentatività”, ai sensi dell’art.17 dello Statuto del Comune di Messina, così da operare in maniera sinergica per un’azione concreta e “virtuosa”, che sia complementare all’iter già avviato tra le istituzioni locali siciliane e calabresi sin dal 1 marzo 2019 con la nascita “dell’Area integrata dello Stretto”, confidando nella sensibilità su questa tematica di tutti i candidati a Sindaco, soprattutto in coloro ai quali è stata partecipata in via anticipata”.

“Questo obiettivo, affinchè si riesca ad incidere per istituzionalizzare concretamente l’area dello Stretto, oggi è più forte”– prosegue l’ avv. Gabriele Santi Trimboli -, da un lato, per la proposta di modifica in itinere in Parlamento con il DDL nr. 865 dell’art. 119 Cost. concernente “il riconoscimento da parte della Repubblica italiana delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità”, dall’altro, per la necessità reale e concreta di un trasporto c.d. Mobilityas a Service for Area metropolitana dello Stretto di Messina che rimuova gli ostacoli che, nel trasporto pubblico, impediscono un’effettiva interazione tra reggini e messinesi, come cittadini di un unico territorio; quest’ultimo avendo oltre 1 milione di abitanti è il più importante dell’intero meridione dopo Napoli, nonché, il primo in Italia come configurazione strategica nel Mar Mediterraneo, ma, per rivendicare tale ruolo, deve avere dignità e voce politica di rilievo nazionale, basta ricordare il periodo fiorente della Magna Grecia, quando nel V secolo a.c. con Anassilla, Rhegion ed Messana erano un’unica metropoli, così da raggiungere, sotto il suo governo, il massimo splendore, divenendo una delle più importanti potenze militari ed uno dei più ricchi centri dell’intero Mediterraneo”.

“Nell’immediatezza è evidente, infatti, che l’unificazione delle due sponde presuppone il diritto ad una piena e agevole mobilità, – continua uno degli altri componenti del direttivo presente – raggiungibile facilmente con una convenzione finanziata, da un lato, dal governo nazionale e dalle istituzioni locali messinesi e reggine, dall’altro, da Blujet la società di RFI (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano) dove oltre al biglietto di trasporto unico integrato (autobus – tram – treno + Monocarena Fs) si prevedano due tipi di agevolazioni: 1) la gratuità del servizio passeggeri residenti nell’area metropolitana dello Stretto minori di anni 14 con nave veloce Fs tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria; 2) lo sconto del 70% per tutti gli altri passeggeri residenti nella metrocity dello Stretto maggiori di anni 14 con ISEE inferiore a 20.000 euro, purchè, siano fruitori contestualmente di altro servizio pubblico di trasporto di lunga percorrenza o siano pendolari per viaggio necessitato da motivi di migrazione sanitaria”.

“In conclusione – il Presidente del Comitato l’avv. Gabriele Santi Trimboli –auspica, altresì, in intervento del Parlamento entro settembre 2022 per tutelare la effettività del diritto di voto di tutti i cittadini italiani, quindi, anche di quelli, metropolitani dello Stretto artt.48 e ss. Cost., con particolare riferimento al diritto di rappresentatività nelle istituzioni sovra comunali (Camera dei Deputati e Senato) al fine di poter scegliere, sin dal prossimo Febbraio 2023, il proprio rappresentante territoriale attraverso la valorizzazione del voto nel collegio uninominale (a livello nazionale,infatti, l’unica operazione realisticamente possibile di modifica chirurgica minimale del Rosatellum sarebbe, da un lato, l’introduzione dei collegi uninominali proporzionali, modificando con il c.d. provincellum, l’attuale normativa vigente nella parte di proporzionale che prevede l’obbrobrio delle liste bloccate e, dall’altro, nella parte configurata come maggioritaria, la previsione della facoltà del c.d. voto disgiunto per il candidato del collegio nell’uninominale maggioritario, al fine di valorizzare ancor di più la personalità e la vocazione del candidato locale, a tutelare le proprie municipalità di riferimento, finendo con la introduzione della previsione per intero del meccanismo dello scorporo dei voti in entrambi i rami del Parlamento, a beneficio della rappresentatività, per come fu già, in parte previsto nel c.d. Mattarellum), anche utilizzando lo strumento di pressione del ricorso alla Corte Costituzionale a carico dell’attuale legge vigente”.