Super caldo all’improvviso nello Stretto: Reggio Calabria vola a +33°C!!! Le previsioni meteo

24 Maggio 2022 15:45

Meteo, giornata rovente oggi in riva allo Stretto di Messina: a Reggio Calabria la temperatura massima ha raggiunto i +33°C

E’ arrivato il caldo all’improvviso: sono passati soltanto dieci giorni da quel 14 maggio in cui, per la prima volta nell’anno, a Reggio Calabria la temperatura superava di un soffio i +25°C in grande ritardo rispetto alla norma, dopo una prima parte di primavera eccezionalmente fredda. Adesso, nel giro di dieci giorni appunto, siamo già in piena estate: oggi la colonnina di mercurio nella città calabrese dello Stretto ha superato addirittura i +33°C, in grande anticipo rispetto al consueto andamento stagionale.

E così, se fino a due settimane fa era ancora inverno, adesso è già estate. E non si tratta di un episodio isolato: già ieri aveva iniziato a fare caldo, e quest’ondata di calore durerà ancora fino a venerdì, con altri tre giorni di fuoco. La situazione cambierà soltanto nel weekend, tornando nella norma primaverile: più fresco e instabilità, con alto rischio di piogge e temporali. Andando così a compromettere un weekend di mare per i tanti che, con questo caldo così intenso, si stanno già organizzando per il fine settimana in riva al mare.