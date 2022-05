Stromboli, danno ambientale senza precedenti: avviata raccolta fondi

26 Maggio 2022 17:23

Le testimonianze dei residenti lasciano senza parole: “neppure il vulcano aveva fatto tutti questi danni”

Stromboli fa la conta dei danni a poco meno di 24 ore di distanza dal terribile incendio che ha bruciato oltre dieci ettari di macchia mediterranea, ucciso tanti animali e ha messo a rischio la vita degli abitanti residenti nell’isola. I cittadini della più selvaggia delle sette isole eoliane si sono risvegliati tra fumo, cenere e preoccupazioni e quella di ieri, che doveva essere una tranquillissima giornata di lavoro di un set televisivo, invece si è trasformata in un vero e proprio incubo, in una tragedia ambientale senza precedenti. La produzione della fiction Rai, dedicata alla Protezione civile e interpretata da Ambra Angiolini, avrebbe acceso un rogo per filmarlo e spegnerlo rapidamente ma la situazione è poi degenerata a causa del forte vento di scirocco. L’azienda televisiva smentisce, ma la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto indaga.

“Nella storia millenaria di questo vulcano – ha detto Carlo Lanza ai microfoni di Repubblica, cittadino da sempre residente sull’isola – mai si erano verificati tanti danni in questo territorio. Lo hanno devastato. Il vulcano non aveva fatto questi danni. Hanno distrutto una montagna per girare la scena di un film della Rai. Siamo sconvolti e senza parole”. Lacrime per la signora Rosaria Cincotta: “una nottata terribile. Ho visto chi ha perso la casa piangere e disperarsi. Siamo stati lasciati soli dallo Stato e solo grazie a noi molte abitazioni si sono salvate. Ci siamo bruciati i piedi, ma possiamo dire con orgoglio di essere una grande famiglia”. L’isola, intanto, è rimasta senz’acqua e sarà necessario l’arrivo di una o più navi-cisterna. E questa mattina la strombolana Cristina Dante ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per un’azione concreta: “Stromboli deve tornare a sorridere. Aiutiamo a ricostruire il verde della nostra splendida isola”.