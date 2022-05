Stromboli, le fiamme non frenano: in arrivo altre due squadre antincendio

26 Maggio 2022 00:00

Si sta intervenendo per realizzare via tagliafuoco

Sono pronte a partire per Stromboli altre due squadre di volontariati specializzati in antincendio boschivo: OdV APCARS (4 vol. + 1 mezzo) e OdV Club radio CB (3 volontari + mezzo). Al momento sul fronte dell’incendio di interfaccia in zona Piscità Scarii sono operanti i Volontari della Protezione Civile RegionaleVIS e GCVPC, che insieme con CFRS, Vvf e Carabinieri stanno intervenendo realizzando vie tagliafuoco, tentare di sedare le fiamme e allontanare la popolazione dalle abitazioni a rischio.

Il sindaco di Lipari è sull’isola e il Capo della Protezione Civile Salvo Cocina con lo staff della Soris segue l’evoluzione del fenomeno aggiornando costantemente il Presidente della Regione. Situazione in evoluzione, le autorità forniranno presto nuovi aggiornamenti.