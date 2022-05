Napoli, striscione contro Spalletti: “la Panda te la restituiamo, basta che te ne vai”

12 Maggio 2022 12:52

Striscione contro il tecnico del Napoli Luciano Spalletti esposto questa notte fuori dallo stadio Maradona

“16-10-2021: Spalletti, la Panda te la restituiamo. Bast’ ca te ne vaie“. E’ quanto si legge nello striscione che alcuni tifosi del Napoli hanno esposto fuori dallo stadio Maradona nella notte contro l’ex trainer di Roma e Inter. Il riferimento va al giorno, appunto il 16 ottobre scorso, in cui al tecnico dei partenopei fu rubata l’auto parcheggiata sotto l’hotel in cui alloggiava. In quell’occasione l’allenatore toscano aveva minimizzato: “non cambia il mio giudizio sulla città. Vengono rubate circa 100mila auto l’anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli”.