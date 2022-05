Scotch sui jeans di una studentessa, striscione al Liceo Lucrezia della Valle di Cosenza: “no alla scuola dei padroni”

27 Maggio 2022 17:33

Dopo lo scotch sui jeans strappati di una studentessa, fatto applicare dalla vicepreside, fuori dal Liceo Lucrezia della Valle di Cosenza appare uno striscione: “no alla scuola dei padroni”

Non si placano le polemiche per quanto accaduto nei giorni scorsi presso il Liceo Lucrezia della Valle di Cosenza. La vicepreside dell’istituto aveva fatto applicare dello scotch sui jeans strappati di una studentessa, ritenendoli “indecorosi”. La foto, postata sui social, ha generato una vera e propria bufera. “Fronte della gioventù comunista” ha organizzato un flash mob di protesta nella mattina odierna, al quale però hanno preso parte pochi studenti. A detta dei manifestanti, secondo quanto riporta l’Agi, la motivazione sarebbe da ricercare in una circolare della dirigente avrebbe minacciato provvedimenti contro chi si fosse assentato. Fuori dalla scuola è stato esposto lo striscione: “il vostro decoro è violenza e repressione, no alla scuola dei padroni“.