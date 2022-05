Stretto di Messina: le sirene delle navi suonano per San Francesco da Paola | VIDEO

4 Maggio 2022 09:51

Su sollecito dell’Associazione Portatori di San Francesco di Paola di Messina, l’iniziativa è andata in scena domenica 1 maggio

Omaggio nello Stretto di Messina per San Francesco di Paola. Il Santo, nato nella cittadina in provincia di Cosenza, ha influenzato la comunità messinese durante la sua esistenza. La sua famiglia, da parte del padre, era originaria di Messina. E’ anche per questo motivo che Domenica 1 maggio 2022, in occasione dei festeggiamenti in suo onore, i vettori marittimi tra Calabria e Sicilia, su sollecito dell’Associazione Portatori di San Francesco di Paola di Messina, hanno onorato il Santo patrono della gente di mare. Alle ore 18.30, infatti, le sirene delle navi ormeggiate nei porti di Villa San Giovanni e Messina hanno suonato per onorare il Santo calabrese, noto anche per il miracoloso attraversamento dello Stretto di Messina avvenuto nel 1464.

La leggenda narra che San Francesco arrivò in Sicilia, attraversando lo stretto di Messina, sul mantello perché alcuni barcaioli a Catona si erano rifiutati di far salire sulla barca senza pagare egli ed i suoi compagni. E’ il celebre miracolo che sta a fondamento del suo protettorato sul mare. Celebrare queste ricorrenze storiche e contribuire alle tradizioni legate alla marineria sono uno degli obiettivi che da sempre fanno parte dell’attività dell’Associazione Ferrovie Siciliane: insieme all’Associazione messinese dei Portatori di San Francesco di Paola, rappresentata dal segretario Massimiliano Curtò, nonché dal prezioso contributo di altri volontari, è stato realizzato un breve quanto emozionante video, riportato di seguito, che documenta i minuti salienti in cui le sirene delle navi hanno suonato in onore del Santo.