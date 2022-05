Reggio Calabria, il murale dei Bronzi di Riace: il rilancio artistico della città attraverso la street art | FOTO e INTERVISTE

3 Maggio 2022 12:14

Presentato il murale dei Bronzi di Riace realizzato in occasione della Corrireggio 2022 per omaggiare il 50° anniversario del ritrovamento: un’occasione per il rilancio artistico e culturale della città

Reggio Calabria riparte da due delle risorse più importanti che possiede per valorizzare la propria immagine attraverso l’arte. I giovani e i Bronzi di Riace protagonisti di una splendida iniziativa realizzata in vista della Corrireggio 2022: un murale che rappresenta le due splendide statue in occasione del 50° anniversario del loro ritrovamento. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria hanno realizzato un’opera di street art, ormai considerata una forma d’arte a tutti gli effetti, capace di attrarre un gran numero di turisti nelle principali capitali del mondo, al pari delle opere che si trovano nei musei e nelle mostre d’arte. Per la realizzazione è stata scelta la tecnica della pittura in modo tale da rendere ben visibili le scritte riguardanti messaggi di pace e inclusione presenti nel murale. Visto il successo riscontrato dal murale dei Bronzi di Riace, nel prossimo futuro, grazie all’impegno di RFI, potrebbero essere realizzate nuove opere di street art per riqualificare alcune aree trasformandole in importanti poli di attrazione turistica.