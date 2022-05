23 Maggio 2022 10:28

Capaci, Occhiuto: “il ricordo di quella tragedia non si spegne. Sia sempre un monito contro le mafie e per la legalità”

“30 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il ricordo di quella tragedia non si spegne. Sia sempre un monito contro le mafie e per la legalità”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.