Strage di Capaci, la DIA irrompe nella redazione di Report: perquisizione dopo l’inchiesta su Stefano delle Chiaie

24 Maggio 2022 13:43

Strage di Capaci: perquisizione nell’abitazione dell’inviato di Report, Paolo Mondani e all’interno della redazione

Personale dalla Dia di Caltanissetta, su mandato della Procura Nissena, sta eseguendo una perquisizione nell’abitazione dell’inviato di Report, Paolo Mondani, e la redazione di Report. La notizia resa nota su Facebook da Sigfrido Ranucci ha trovato conferma in ambienti investigativi. “Il motivo – scrive il giornalista di Raitre su Fb – sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l’inchiesta di ieri sera sulla strage di Capaci nella quale si evidenziava la presenza di Stefano delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell’attentato di Capaci. Gli investigatori cercano atti e testimonianze anche su telefonini e pc“.

Falcone, Fnsi: “nessuno molesti Report e la redazione”

“Ci auguriamo che a nessuno venga oggi in mente di ‘molestare’ Report e la sua redazione“. Cosi’ il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Beppe Giulietti, ha commentato le perquisizioni della Dia nella redazione del programma di Rai3. “Dopo la puntata su Capaci – scrive su Twitter Giulietti – sara’ il caso di lasciare in pace la redazione, Paolo Mondani e di perquisire, invece, quelli che, da trenta anni, sono riusciti a restare in una ben protetta ‘oscurita’‘”. Giulietti annuncia anche che “questa mattina saremo nella redazione di Report per decidere iniziative a tutela delle fonti e del segreto professionale”. “Intanto – conclude – chiediamo alla Rai di mettere a disposizione i suoi legali a tutela redazione”.