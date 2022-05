“Stop all’abuso del Mod. 45”: la protesta anche a Messina | INFO

22 Maggio 2022 09:52

Nelle date del 23, 24, 25 e 26 Maggio 2022 l’Associazione Governo del Popolo APS promuove i presidi di 51 Procure italiane

Anche Messina, conformemente alle altre 50 città su territorio nazionale, presidierà la propria Procura dalle 9 alle 22 per quattro giorni consecutivi, dal 23 al 26 maggio, per lo “Stop all’abuso del Mod. 45”. “Si invita ad unirsi qualsiasi cittadino che vorrà unirsi ai presidianti stabili, riconoscibili perché avranno una maglietta verde con la scritta “Stop all’abuso del Mod.45″ e la foto dei magistrati Falcone e Borsellino. Sarà benvenuto chiunque, anche solo per un’ora o più, per un passaggio, per un volantino da ritirare o solo per capire a quali diritti il popolo italiano sta rinunciando dal 1989 ad oggi”, scrivono in una nota i manifestanti. L’appuntamento è previsto lunedì 23 maggio presso la Procura della Repubblica, in Piazza Maurolico, a Messina.

“I presidianti si occuperanno di distribuire pacificamente ai passanti comuni, avvocati, magistrati, universitari, volantini esplicativi degli obiettivi di tale azione nazionale e di tutti i riferimenti presso i quali trovare informazioni utili sulla Associazione Governo del Popolo APS”, conclude la nota.