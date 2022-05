Stalking a giornalista Rai, Dieni: “fare luce su presunto sistema per fare carriera”

16 Maggio 2022 16:11

Stalking a giornalista Rai, la nota della deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni

“Quanto emerge dalle denunce della conduttrice Rai Dania Mondini è sconcertante, perché si ipotizza l’esistenza di un sistema illecito per far fare carriera ad alcuni giornalisti rispetto ad altri. È necessario che, su questa vicenda, si faccia luce al più presto”. Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

“La giornalista Mondini – spiega Dieni – sarebbe stata costretta a dividere la stanza con un collega che, oltre a essere noto per i suoi comportamenti antisociali, avrebbe avuto rapporti con l’ex parlamentare Paolo Romeo, già ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa nel 2004 e, più di recente, condannato in primo grado a 25 anni di reclusione nell’ambito del processo “Gotha”, procedimento che ha sviscerato i legami tra la ‘ndrangheta e la massoneria deviata. Proprio in questa inchiesta il giornalista Rai è stato intercettato mentre chiedeva raccomandazioni a Romeo per avere più spazio nella tv pubblica”.

“Questo episodio – continua la parlamentare 5 stelle – alimenta sospetti inquietanti sulle dinamiche interne alla Rai. È inaccettabile anche solo il dubbio relativo a procedure non lineari che possano favorire alcune carriere o danneggiarne altre. È perciò più che necessario che la magistratura e gli stessi organi di controllo della tv pubblica facciano il possibile per accertare al più presto la verità”.