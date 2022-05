Volley, SSD Unime da urlo: è promozione in Serie C con tre turni d’anticipo

4 Maggio 2022 16:00

La SSD Unime ha stravinto il campionato di Serie D di pallavolo femminile ottenendo la promozione in C con tre giornate d’anticipo

È stato un percorso netto e determinato quello della SSD UniMe impegnata nel Campionato di Serie D di pallavolo femminile. Le ragazze allenate da Paola Laganà, coadiuvata da Daniele Chitè e Franco Donato, hanno giocato una regular season da autentica schiacciasassi, collezionando ben 14 vittorie sulle 15 partite disputate sino a questo momento ed incassando una sola sconfitta per 3-2. Quando mancano ancora tre turni alla conclusione del campionato, i 40 punti totalizzati dalle universitarie sono valsi l’aritmetica promozione in Serie C, grazie anche alla vittoria di domenica scorsa in casa della diretta inseguitrice, la ASD Liberamente ACI Catena, che ha permesso alle messinesi di raggiungere i 10 punti di distacco utili ad ottenere la promozione matematica con così largo anticipo.

Un successo dirompente, dunque, per il sodalizio della Presidente Silvia Bosurgi, testimoniato dal fatto che le ragazze hanno potuto brindare alla promozione ben tre giornate prima della conclusione e che, inoltre, lo abbiano fatto proprio vincendo in casa della seconda della classe, superata, domenica scorsa con un netto 3-1. Un match tirato e partito anche con il piede sbagliato. Le ragazze di casa, infatti, si portano subito avanti e riescono a mantenere il vantaggio sino alla fine, portando a casa il primo set con il punteggio di 25-15. Le ragazze allenate da Paola Laganà non si perdono d’animo e riprendono il match con il piglio giusto, imponendo il proprio gioco ed il proprio ritmo. Secondo set combattuto solo per metà: le messinesi sono sempre avanti nel punteggio ed alla fine allungano per il 25-17 che vala il pareggio nel conteggio dei set. Il terzo set scivola via senza particolari patemi, come testimoniato dal 25-13 finale, cosi come il quarto ed ultimo set dell’incontro. Le padrone di casa tentano di rimanere in partita ma le universitarie vogliono chiuderla a tutti i costi e, alla fine, si impongono con un 25-19 che vale la festa promozione.

Un percorso entusiasmante per la SSD UniMe, dunque, che adesso può essere anche completato dalle tre partite rimanenti, a partire dal match di sabato 7 maggio, alla Cittadella Sportiva Universitaria, contro la SSD Trinisi. Dalla Presidente Silvia Bosurgi e dal CDA della SSD UniMe, tantissimi complimenti alle ragazze ed allo Staff per lo splendido risultato raggiunto, frutto di tanto lavoro quotidiano e di un’attenta programmazione. Queste le atlete e lo Staff che hanno ottenuto la promozione in Serie C.