SS 106 nuova priorità del Governo: da Sibari a Reggio Calabria, previsti 3 miliardi di fondi

6 Maggio 2022 12:50

Tra i nodi da sciogliere rimane il collegamento stabile sullo Stretto di Messina: dalla risposta che uscirà dagli studi di fattibilità si procederà anche definitiva sulla progettazione della ferrovia Salerno-Reggio Calabria

La Statale 106 Jonica è la nuova priorità del Governo italiano. Al Sud Italia si gioca una partita decisiva e con il documento “Def Infrastrutture” il Ministro Enrico Giovannini punta a completare il piano decennale. Ben 290 pagine sono state messe a punto e saranno inviate al Premier Mario Draghi e al Parlamento nelle prossime ore: si tratta di fabbisogni finanziati per nodi urbani Fs (43,4 miliardi di euro), metropolitane (3,8 miliardi) e strade (20,3 miliardi), tra le quali proprio la SS 106, che vanno al di là dei fondi ottenuti con il Pnrr. La Statale 106 Jonica diventa la bandiera di un nuovo ciclo di investimenti per il Sud, come nei primi venti anni del secolo era stata l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il documento chiede 3 miliardi per il completamento dell’opera, si legge in un articolo del Sole 24 Ore, in cui è inclusa la tratta Catanzaro-Crotone (1,8 miliardi), l’avvio della Crotone-Sibari e il collegamento sino a Reggio Calabria.

Una grande novità del Def Infrastrutture è la grande attenzione al Cratere post terremoto del Centro-Italia, con la volontà di potenziare le strada fra Accumuli ed Amatrice, connettendoli ai grandi assi adriatici e tirrenici. Infine, per tornare ancora nel profondo Sud, ci sono nodi che ancora devono essere sciolti, “a partire proprio dal collegamento stabile sullo Stretto di Messina”. Come spiega ancora il Sole 24 Ore, “i tempi non sono maturi: si aspetta il progetto di fattibilità tecnica ed economica di Rfi che darà risposte non solo alla soluzione tecnica da adottare, ponte a una o a tre campate o anche niente, ma metterà i punti fermi per la definitiva progettazione della ferrovia Salerno-Reggio Calabria”. Il Def Infrastrutture ha dunque un valore molto importante per il Paese e segna quella continuità necessaria a partire dal 2026, quando si dovrà partire con nuovi programmi e progetti chiari.

Infrastrutture, Occhiuto: “stiamo lavorando affinché Ss106 diventi priorità nazionale”

“Stiamo lavorando, insieme all’assessore Mauro Dolce, affinché la Strada Statale Jonica possa finalmente diventare una priorità nazionale. E lo stiamo facendo coinvolgendo il Consiglio regionale, i sindacali locali e nazionali, il ministro Giovannini, e l’esecutivo Draghi, con il quale abbiamo da mesi un’interlocuzione stabile e proficua. Non chiediamo solo qualche risorsa in più, ma un segnale chiaro per cambiare la storia di un intero territorio. In questi giorni a Roma si sta mettendo a punto un documento che orienterà la strategia e gli investimenti che Palazzo Chigi vorrà perseguire per i prossimi anni. Noi ce la stiamo mettendo tutta, tramite la nostra azione di governo vogliamo consentire la riscossa ad una Regione che ha fame di opportunità. Avanti!”. Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, commentando un articolo uscito su “Il Sole 24 Ore”.