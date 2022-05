Sport: Petrucci a Vezzali, ‘bisogna arrivare ad una intesa’

26 Maggio 2022 20:07

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – “Valentina Vezzali era una vincente, antipatica, ma la simpatia non serve in pedana. Aveva una determinazione straordinaria e ancora oggi lo sta dimostrando: ha un compito difficilissimo, ci sono dei problemi, ma devo pensare che non è possibile non andare d’accordo. Dobbiamo arrivare a un’intesa”. Lo ha detto Gianni Petrucci presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni, alla presentazione del libro “La Regina del Fioretto”, alla Casina dell’Orologio a Villa Borghese.