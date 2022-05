14 Maggio 2022 22:56

Follia negli Usa: sparatoria a Buffalo, almeno 10 morti. Ad aprire il fuoco un ragazzo di appena 18 anni

Follia negli Stati Uniti dove in una sparatoria avvenuta in un supermercato di Buffalo, nello Stato di New York, sarebbero morte 10 persone. Lo riferisce la Cnbc. L’assassino è entrato nel Tops Friendly Market su Jefferson Avenue imbracciando un’arma da fuoco ed ha aperto il fuoco contro le persone, riferisce la Nbc. La polizia ha confermato che lo sparatore, di 18 anni, è stato arrestato.

Foto di repertorio