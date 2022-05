Spagna, 2.200 personalità indagate per “falsa vaccinazione” Covid: ci sono politici, medici, sportivi e artisti famosissimi | DETTAGLI

25 Maggio 2022 16:55

Spagna: tra loro volti noti e importanti, l’ultimo di questi ad essere accusato è il presidente di PharmaMar José María Fernández Sousa-Faro

2.200 importanti personalità spagnole sono state indagate per falsa vaccinazione contro il Covid-19. Tra queste 2.200 persone ci sono anche importanti cantanti, musicisti, stelle del calcio, uomini d’affari, politici e personale medico di alto livello. Lo scandalo ha coinvolto persone che sono state aggiunte al Registro Nazionale di Immunizzazione in cambio di denaro. Tra loro volti noti e importanti, l’ultimo di questi ad essere accusato è il presidente di PharmaMar José María Fernández Sousa-Faro, una società IBEX 35 e una delle più grandi aziende farmaceutiche in Spagna. L’azienda è dedicata alla ricerca di farmaci tra cui [contro] cancro, Alzheimer e sì, Covid-19.