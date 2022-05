Reggio Calabria, il discografico Silvio Pacicca membro della giuria del “Festival Mogol-Battisti” di Paestum

19 Maggio 2022 16:00

Il discografico reggino Silvio Pacicca, insieme al socio Lino Sansone, farà parte della giuria del prestigioso “Festival Mogol-Battisti” di Paestum

Il Discografico reggino Silvio Pacicca è nuovamente un membro di Giuria Nazionale ed Internazionale. Dopo Sanremo Rock al teatro Ariston, la sua etichetta, la SPC Sound è stata per l’anno 2021 la collaboratrice ufficiale di Casa Sanremo e Casa Sanremo Live box assieme al suo socio e General Manager Lino Sansone. Proprio in questo periodo in cui il team, presieduto anche dalla bravissima conduttrice e speaker radiofonica Molly Narciso, lavora al nuovo format discografico e televisivo “Una Canzone Italiana” che si terrà il prossimo 21 Agosto in Cinecittà World a Roma (madrina dell’evento sarà l’attrice Carmen Morello), arriva la partnership ufficiale con il “Festival Mogol-Battisti” di Paestum (SA) del Patron, Gregorio Fiscina.

“Onorati, di presenziare nella giuria insieme ad altri professionisti del settore e ringraziamo di cuore il Patron Gregorio Fiscina che ci ha voluti in questo prestigioso evento facciamo un in bocca al lupo a tutti gli artisti partecipanti“. Queste le parole dei discografici Silvio Pacicca e Lino Sansone che nelle due giornate di semifinali decreteranno i finalisti. Nella terza ed ultima serata, gli stessi Silvio Pacicca e Lino Sansone della SPC Sound ed altri professionisti di eventi e spettacoli Nazionali ed Internazionali, assieme al grande Mogol e al Maestro Vice Tempera premieranno direttamente sul palco il vincitore con assegnazione dei premi. Mogol darà al vincitore una borsa di studio presso il C.E.T. Centro Europeo di Toscolano di Mogol ed SPC Sound una distribuzione e promozione discografica di un singolo. Super ospite lo storico Geoff Westley.