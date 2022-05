Asd Siderno, stagione conclusa: resoconto e ringraziamenti di società e direttivo

30 Maggio 2022 16:54

Si è conclusa la stagione del Siderno in Prima Categoria, centrato l’obiettivo salvezza dopo la ripartenza in seguito all’iscrizione last minute: i ringraziamenti di società e direttivo

“Con l’ultima partita stagionale, nella quale la squadra biancazzurra ha ospitato il Bianco, si conclude l’annata calcistica del Siderno in Prima Categoria. Il Direttivo e la Società esprimono soddisfazione per aver conseguito l’obiettivo prefissato ad inizio stagione: la salvezza. Il Siderno, ricordiamolo, è stato ripescato in Prima Categoria last minute, quindi ha dovuto procedere ad una programmazione in tempi brevi, in salita, pianificando in fretta la stagione calcistica”. Si apre così la nota di società e direttivo dell’Asd Siderno.

“La Società ha agito con trasparenza e oculatezza; ha basi solide, ha mantenuto tutti gli impegni economici stagionali, ed è pronta a pianificare la prossima stagione. Ciò non toglie che le porte sono sempre aperte a chi volesse collaborare o dare un contributo concreto per il bene della squadra che è espressione dell’intera Città. A tal proposito la società si era resa disponibile a dialogare con una “cordata” (qualche mese fa) che tramite social e testate giornalistiche aveva espresso la volontà di far calcio a Siderno insieme alla nostra società, poi in seguito suddetta “cordata” ha comunicato il dietrofront e il progetto è svanito. Ciò non toglie che chi volesse sostenere L’Asd Siderno 1911 lo può fare con donazione tramite Iban bancario e con la modalità della donazione 5×1000, per incrementare risorse e prospettive e ciò rappresenta appunto l’intento di tutti”.

“La Società e il Direttivo vuole infine elargire i ringraziamenti verso tutti coloro che hanno contribuito all’annata calcistica, partire dal mister Tommaso Costa, a tutti i calciatori della rosa, all’accompagnatore Mimmo Stalteri, al preparatore dei portieri Cosimo Correale, al mister dell’under Giampietro Costa, ai collaboratori dell’under Giuseppe Meleca, Antonio Fimognari ed Amedeo Salerno, al segretario generale Max Muià, al fotografo della squadra Antonio Barranca, al magazziniere Cristian Ceravolo, al custode dello stadio Giuseppe Megna, ed un ringraziamento anche a tutti i seguaci, sostenitori e tifosi, soprattutto coloro i quali hanno seguito la squadra dall’inizio alla fine, senza alcun tentennamento”.

“Si ringraziano, inoltre, tutti gli sponsor, che hanno offerto un grandissimo e valido aiuto economico al progetto, oltre ad un gruppo di collaboratori esterni: la Dottoressa Commercialista Siciliano, Fabio Albanese, Martino Michelizzi, il Dottore commercialista Sergio Verteramo, Pietro e Francesco Ieraci e l’Avvocato Antonio Sotira responsabile dell’ufficio legale societario. Esprimiamo segno di gratitudine verso l’Amministrazione comunale, in particolare al Presidente del Consiglio Alessandro Archinà ed al Consigliere Fabrizio Figliomeni i quali hanno dimostrato attaccamento ed interesse verso la nostra società. Si sta già lavorando per migliorare quanto fatto fin ora, continuando un percorso e progettando il futuro per portare insieme la squadra della Città dove merita”.