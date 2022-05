Siderno, dramma in mare: barca a vela carica di migranti si incaglia spinta dallo scirocco, morti e dispersi | LIVE

6 Maggio 2022 11:50

Siderno, la barca a vela si è incagliata a pochi metri dalla riva

Dramma in mare a Siderno, sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria spazzata in queste ore dal forte vento di scirocco. Una barca a vela con a bordo numerosi immigrati di varie nazionalità, si è incagliata a pochi metri dalla riva. In base alle prime frammentarie informazioni, ci sarebbero morti e dispersi. Sul posto sono intervenute in massa le forze dell’ordine, mobilitate per l’emergenza: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Sommozzatori. In corso le attività di salvataggio.