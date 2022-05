Sicilia: il segretario nazionale Di Salvo incontra il vescovo di Tortona Mons. Guido Marini

2 Maggio 2022 14:38

Il segretario nazionale dell” Ucsi Salvatore Di Salvo ha incontrato il vescovo della Diocesi di Tortona, in provincia di Alessandria, S.E. Mons. Guido Marini e il direttore dell’ Ufficio per le Comunicazioni sociali della Diocesi don Paolo Padrini. Durante l’ incontro, che si è svolto in un clima di cordialità, il segretario, dopo aver portato i saluti del presidente nazionale Vincenzo Varagona, ha presentato L’ attività dell’ Ucsi che ha svolto in questi anni e il lavoro e l’ attenzione rivolta al territorio cercando, in questi mesi di coinvolgere e contaminare i giornalisti e gli operatori della comunicazione. Al termine dell’ incontro il segretario Di Salvo ha consegnato a Mons. Marini una copia di “Pensare il futuro – i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 visti dai giovani e raccontanti dai giornalisti” a cura di Maria Paola Piccini e Paola Springhetti pubblicata dall’Ucsi e dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma con la prefazione di Padre Francesco Occhetta, già consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana e una copia della rivista “Desk” “L’ordine delle notizie”. Il Vescovo di Tortona Mons. Guido Marini, ha invitato il segretario nazionale a farsi carico, come giornalisti cattolici delle emergenza che vive in questo momento il territorio invitato i giornalisti e i comunicatori ad essere “testimoni credibili”.