Sicilia: i club Rotary dell’area iblea si preparano all’80° anniversario dell’Operazione Husky

Pace, Sicurezza e Prosperità in previsione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia 2023. Questo il tema affrontato durante l’Interclub Rotary dell’area Iblea del giorno 7 maggio 2022. L’evento proposto dal presidente del Rotary club Pozzallo Ispica, Giorgio Pisana, è stato co-organizzato dai presidenti dei clubs dell’area, Pippo Antoci del club di Ragusa, Antonello Tommasi del club di Vittoria, Giovanni Adamo del club di Modica, Rino Strazzeri del club di Ragusa Hybla Heraea, Fabrizio Comisi del club di Comiso. Presente anche il Rotary club di Perth rappresentato dal socio Giuseppe Pantano. Relatori della serata due illustri ospiti: il Procuratore Generale Militare presso la corte di cassazione dott. Maurizio Block e il Generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante militare dell’esercito in Sicilia, che ha illustrato l’importante progetto del “Forum Internazionale Pace, Sicurezza e Prosperità “, nato dall’intento di realizzare una collaborazione tra l’Italia e il Canada fondata sulla Memoria dello sbarco degli alleati in Sicilia del 9 luglio del 1943 ed in particolare del percorso della divisione canadese da Pachino ad Adrano; al fine di infondere, soprattutto tra i giovani di tutte le nazioni, i valori della Pace, della Sicurezza e Prosperità. Poiché nel tempo, la storia ha trascurato alcuni di questi avvenimenti, il progetto italo-canadese ha l’obiettivo di ripercorrere luoghi, ricercare i fatti e dare Memoria allo sbarco di 25000 soldati canadesi in Sicilia orientale e alle sanguinose battaglie che segnarono la loro avanzata. Il Forum ha già registrato l’interesse di 34 nazioni da tutto il mondo ed ha l’obiettivo di estendere l’iniziativa alla NATO. Alla cerimonia hanno presenziato, oltre alle autorità militari, anche le autorità civili e rotariane del territorio.