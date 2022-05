6 Maggio 2022 21:18

Sicilia: al via la 3ª Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, nel primo anniversario della beatificazione

Il 9 Maggio 2022 ricorre il 1° anniversario della beatificazione del Giudice Rosario Angelo Livatino. Per l’occasione, il Poeta e Scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), indice e organizza la Terza Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”. L’iniziativa si prefigge di ricordare e rendere omaggio alla memoria della nobile figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, un giovane Magistrato, coraggioso e riservato, permeato da un’immensa fede nel Signore, che ha fatto dell’impegno civile la sua missione di vita. Le sue bussole erano il Vangelo e il Codice, che sempre teneva a portata di mano. La Congregazione delle Cause dei Santi lo ha proclamato Beato perché Il Premio Internazionale di Poesia“Rosario Angelo Livatino”, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato e si articola in 2 Sezioni:

Sezione A: Poesia in lingua italiana;

Sezione B: Poesia in lingua italiana avente come tema: la Legalità, la Libertà e la Giustizia, valori portati avanti con vigore e coerenza, fino all’estremo sacrificio, dal Giudice Rosario Livatino.

Possono partecipare tutti i poeti residenti in Italia e all’estero, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Nell’ambito del Premio sarà conferito dal Presidente della Giuria Poeta e Scrittore Rosario La Greca, un Premio Speciale in memoria della Prof.ssa Ida Abate, insegnante di greco e latino del Giudice Rosario Angelo Livatino.

Sono previsti anche 3 Riconoscimenti Internazionali, per Personalità che si sono distinte nel campo della Legalità, della Cultura e della Musica.

Per richiedere il Regolamento del Premio e la Scheda di partecipazione, inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: lagreca.rosario@gmail.com.