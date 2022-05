Sicilia: accusato di corruzione, funzionario si suicida durante l’arresto

13 Maggio 2022 08:34

Durante le operazioni di notifica di un’ordinanza di custodia cautelare, il 61enne Marcello Miraglia si è lanciato dal sesto piano di un palazzo

Tragedia nella notte a Bagheria: un funzionario della polizia provinciale della Città Metropolitana di Palermo si è lanciato dal sesto piano di un palazzo. L’uomo aveva appena ricevuto dai finanzieri la notifica di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di corruzione. Durante le operazioni di notifica del provvedimento, il 61enne Marcello Miraglia ha chiesto a un finanziere di potere andare in bagno: in pochi secondi ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto. Un maresciallo ha tentato in tutti i modi di fermarlo, senza riuscirci. Miraglia era coinvolto in un’indagine per corruzione nella quale sono indagate altre 9 persone.