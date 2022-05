Serie D, risultati e classifica: il Sant’Agata strappa il pari a Cava, stop Cittanovese

8 Maggio 2022 18:33

Tutti i risultati della 36ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

A un passo dalla Serie C. La Gelbison straccia la Sancataldese e va a +4 sulla Cavese a due giornate dal termine. Scossa, dunque, nel girone I di Serie D. A fermare la vicecapolista è il Sant’Agata, che strappa lo 0-0 e si conferma al quinto posto in classifica, allontanando a +7 la Cittanovese, sconfitta per 3-1 in casa del Real Aversa. Cinquina del Lamezia, mentre l’Acireale cade a Paternò. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 36ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

DOMENICA 8 MAGGIO

ore 16:00

Biancavilla-Giarre 1-4

Cavese-Sant’Agata 0-0

Gelbison-Sancataldese 4-0

Lamezia-Trapani 5-0

Licata-Troina 0-0

Paternò-Acireale 1-0

Portici-Rende 0-2

Real Aversa-Cittanovese 3-1

San Luca-Santa Maria Cilento POSTICIPATA

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I