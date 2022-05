Serie D girone I, risultati e classifica: Gelbison in Serie C, pari tra Acireale e Sant’Agata

15 Maggio 2022 22:26

Tutti i risultati della 37ª e penultima giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

A una giornata dal termine, Gelbison promosso in Serie C. È bastata la vittoria in casa del Troina a certificare un primato mai messo in discussione. Dietro la Cavese, che ha sbancato Cittanova, mentre tra Acireale e Sant’Agata è solo 1-1. Pari anche del Lamezia in casa della Sancataldese. Di seguito tutti i risultati e la classifica del girone I di Serie D.

RISULTATI 37ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

DOMENICA 15 MAGGIO

ore 16.00

Acireale-S. Agata 1-1

Castrovillari-Licata 3-1

Cittanovese-Cavese 0-1

Giarre-San Luca 5-1

Rende-Real Aversa 2-0

Sancataldese-Lamezia Terme 1-1

Trapani-Paternò 2-2

Troina-Gelbison Cilento 0-3

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 78 CAVESE 74 ACIREALE 69 LAMEZIA 66 SANT’AGATA 60 CITTANOVESE 52 LICATA 50 PATERNO’ 49 SANTA MARIA CILENTO 47 REAL AVERSA 46 PORTICI 41 TRAPANI 41 SAN LUCA 40 SANCATALDESE 40 RENDE 36 GIARRE 36 CASTROVILLARI 35 TROINA 26 BIANCAVILLA 14 FC MESSINA ESCLUSO

PROSSIMO TURNO GIRONE I DI SERIE D (38ª GIORNATA)

DOMENICA 22 MAGGIO

ore 16:00