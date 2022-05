Serie B, la classifica finale e tutti i verdetti: Cosenza ai playout, Lecce e Cremonese in Serie A

6 Maggio 2022 22:44

I risultati dell’ultima giornata della Serie B 2021-2022, la classifica finale e tutti i verdetti: dalle promosse alle retrocesse passando per chi disputerà playoff e playout

Lecce e Cremonese in Serie A, beffe per Monza e Alessandria. Questo ha detto, soprattutto, l’ultima giornata della Serie B 2021-2022. Il Lecce non sbaglia, vince di misura sul Pordenone nell’ultimo testa coda stagionale e si prende il primo posto, tornando in massima serie a distanza di tre anni. La Cremonese sbanca Como e approfitta dello stop nel finale del Monza a Perugia, che aggancia a 58 il Frosinone e gli ruba l’ultimo posto playoff. In coda, il Vicenza sbanca Alessandria e sbatte i grigi in Serie C; ne approfitta il Cosenza, che vince 1-0 sul Cittadella e si giocherà adesso i playout nella migliore posizione di classifica. Di seguito risultati, classifica finale e tutti i verdetti.

RISULTATI 38ª GIORNATA SERIE B

VENERDI’ 6 MAGGIO

ore 18:15

Crotone-Parma 0-1

ore 20:30

Alessandria-L.R. Vicenza 0-1

Ascoli-Ternana 4-1

Benevento-Spal 1-2

Brescia-Reggina 3-0

Como-Cremonese 1-2

Cosenza-Cittadella 1-0

Frosinone-Pisa 1-2

Lecce-Pordenone 1-0

Perugia-Monza 1-0

CLASSIFICA FINALE SERIE B

Lecce 71 Cremonese 69 Pisa 67 Monza 67 Brescia 66 Ascoli 65 Benevento 63 Perugia 58 Frosinone 58 Ternana 54 Cittadella 52 Parma 49 Como 47 Reggina 46 (-2) Spal 42 Cosenza 35 Vicenza 34 Alessandria 34 Crotone 26 Pordenone 18

I VERDETTI DELLA STAGIONE

SQUADRE PROMOSSE

Lecce

Cremonese

AI PLAYOFF

Pisa

Monza

Brescia

Ascoli

Benevento

Perugia

AI PLAYOUT

Cosenza

Vicenza

RETROCESSE

Alessandria

Crotone

Pordenone

PROGRAMMA SPAREGGI SERIE B

DATE PLAYOFF

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 (6° vs 7°)

Sabato 14 maggio 2022 (5° vs 8°)

Semifinali (Andata e ritorno)

Martedì 17 maggio 2022 (6° 0 7° vs 3°)

Mercoledì 18 maggio 2022 (5° o 8° vs 4°)

Sabato 21 maggio 2022 (3° vs 6° o 7°)

Domenica 22 maggio 2022 (4° vs 5° o 8°)

Finale (Andata e ritorno)

Giovedì 26 maggio 2022

Domenica 29 maggio 2022

DATE PLAYOUT (Andata e ritorno)