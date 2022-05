Seafood expo di Barcellona, ottimi risultati per le aziende ittiche calabresi che hanno partecipato

4 Maggio 2022 16:35

La partecipazione tra i grandi dell’industria ittica mondiale delle quattro aziende calabresi al Seafood Expo di Barcellona ha portato ottimi risultati in termini di presenze agli stand e anche l’avvio di nuovi rapporti lavorativi. Nei prossimi giorni, si terra, nella Cittadella regionale a Catanzaro, una conferenza stampa durante la quale verranno esposti i risultati di quella che è stato, per la Regione Calabria, un bellissimo risultato. Ricordiamo le aziende presenti all’Expo: la Stocco di Mammola Alagna e Spanò – erroneamente indicato nei precedenti comunicati come Stocco & Stocco di Alagna & Spanò -, l’Ittica Schiavonea di Corigliano–Rossano, Delizie di Calabria di Catanzaro e la Marpesca Group di Vibo Valentia, affiancate nelle giornate di fiera dai rappresentanti delle istituzioni e dei Flag, i gruppi di azione locale nel settore della pesca che operano nell’ambito del FEAMP.