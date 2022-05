Scudetto Milan, festa anche a Reggio Calabria: fuochi d’artificio a Gallina e tifosi sul Lungomare | VIDEO

22 Maggio 2022 23:26

Per le vie del centro tanti tifosi con bandiere e sciarpe hanno esultato per il Milan Campione d’Italia

Il Milan è Campione d’Italia ed anche a Reggio Calabria si fa festa. I tifosi rossoneri hanno esultato per una vittoria attesa 11 lunghi anni ed hanno colorato in serata alcune vie del centro città: clacson per le strade, poi bandiere e cori sul Lungomare Falcomatà. “Milan is on fire”, si sente gridare a squarciagola dai presenti, che intonano la canzone diventata un portafortuna nella stagione in corso. Ma non si festeggia soltanto in riva al mare: anche a Gallina, infatti, i membri del fans club hanno manifestato tutta la loro gioia facendo esplodere i fuochi d’artificio. Di seguito il video.