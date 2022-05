Tutto lo spettacolo della natura: scoiattoli e caprioli in mezzo ai boschi dell’Aspromonte | VIDEO

18 Maggio 2022 18:45

Non è così scontato riuscire ad avvistarli o addirittura filmarli. Quando lo si fa, però, è sempre uno spettacolo della natura

Il loro habitat, ovviamente. Ma non è così scontato riuscire ad avvistarli o addirittura filmarli. Quando lo si fa, però, è sempre uno spettacolo della natura. La natura in tutta la sua intimità e profondità. Quella di uno scoiattolo intento a cibarsi tra i rami di un albero ma anche quella di un capriolo che si muove tra i boschi. E’ la meraviglia dell’Aspromonte, racchiusa in alcuni secondi di video. Nelle immagini qui di seguito, realizzate da Massimiliano Pedi, si può vedere infatti un capriolo che cammina tra gli alberi, ripreso da lontano, e uno scoiattolo che, mentre mangia, sembra guardarsi intorno. Tutto questo, in mezzo al silenzio rilassante della natura.

Lo scoiattolo è stato intravisto in una zona tra Roccaforte del Greco e la strada che porta alla Diga sul Menta, il capriolo invece in una località chiamata Cufalo. Gli incendi hanno rimosso parte della vegetazione, permettendo una visibilità maggiore di alcune specie altrimenti “coperte” dalla stessa, solitamente più fitta. Di seguito i video.