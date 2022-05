“Scimmie calabresi, lavatevi che puzzate di ‘nduja”: tifoso del Vicenza insulta i cosentini

15 Maggio 2022 09:37

La clip dei supporter veneti è stata caricata su YouTube, ma adesso è stata oscurata dopo le polemiche generate sui social

“Scimmie, scimmie calabresi, lavatevi che puzzate di ‘nduja”. Sono queste alcune frasi pronunciate da un tifoso del Vicenza, al termine della gara contro il Cosenza, che hanno fatto il giro del web. Nel video pubblicato su YouTube, e adesso oscurato (privato), il sostenitore veneto prende in giro gli avversari sconfitti nel match di andata playout per non retrocedere in Serie C. Il filmato era stato caricato sul canale L’Ultrà dei poveri ed in poco tempo aveva provocato l’indignazione dei social. “Terroni di merda, cosa è la Calabria? ‘Nduja e mafia? Ributtateli in Africa”, sono altri insulti ascoltati durante il video dell’esultanza vicentina.

L’avvocato Massimiliamo Granata, presidente dell’associazione Legalità democratica, attraverso il suo blog consiglia di “valutare l’opportunità di una denuncia alla Procura di Vicenza e per conoscenza al Ministero della Giustizia” ritenendo che “la Procura debba procedere per verificare se sussista il reato di istigazione a delinquere con violazione dell’art. 414 del codice penale”. “Questi fatti – sottolinea Granata – non possono più essere tollerati”. Insomma, se questo è il clima dell’andata per il ritorno dello spareggio di venerdì prossimo in terra calabra si prospetta tensioni e colpi di scena.