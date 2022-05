Scilla, successo anche in tavola: nasce l’Amaro del Borgo

21 Maggio 2022 10:44

Si tratta del primo amaro di Scilla: è un perfetto miscuglio di erbe aromatiche e spezie tipiche del territorio, a cui si aggiunge anche il Bergamotto di Reggio Calabria

La Calabria è terra di conquista anche in tavola. Da una antica ricetta di famiglia del quartiere dei Pescatori di Scilla nasce l’Amaro del Borgo, digestivo indicato dopo una degustazione di pesce. Il prodotto è un perfetto miscuglio di erbe aromatiche tipiche del territorio, spezie di Calabria insieme al Bergamotto, l’agrume principe di Reggio Calabria, lascia un palato pulito e gradevole. Prodotto da Zanzibar di Enrico Pescatore è stato approvato dal grande Peppe Bagnato, ex calciatore della Reggina. Insomma, anche in questo caso i sapori calabresi riescono a soddisfare tutti.

Non può essere un caso se i migliori liquori arrivano proprio dalla Calabria, e il riferimento va ai tanti premi conquistati dalle aziende produttrici locali a livello nazionale. Nel novero della grande produzione di spiriti, tra distillati e liquori, nessun prodotto è capace di abbracciare tutte le eccellenze della terra calabrese più degli amari: da un lato la dicotomia dei sapori tipica di questi prodotti, dall’altro invece lo strettissimo legame con le stesse erbe e le stesse piante che crescono rigogliose tra Reggio Calabria, le sue coste e l’Aspromonte, passando da un lato all’altro della parte di Stivale che unisce Tirreno e Jonio.