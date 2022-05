Roccella Jonica alle Iene: Mammucari e la “supercazzola” al macellaio Renato | VIDEO

26 Maggio 2022 13:56

Il macellaio calabrese Agostino Renato è stato l’ultima vittima dei classici scherzi telefonici di Teo Mammucari: la clip andata in onda ieri alle Iene

Il calabrese Agostino Renato, titolare di una macelleria di Roccella Jonica (Reggio Calabria) è stato vittima di uno dei classici scherzi telefonici di Teo Mammucari. Nel corso della puntata di ieri della Iene, in onda su Italia 1, insieme a Belen Rodriguez, il famoso conduttore ha messo in scena una “supercazzola” durata per ben 4 minuti. Fingendosi come un certo avvocato Antonio Borsini, Mammuccari spiega: “ho chiamato il macellaio di una città del Sud per fare uno scherzo, gli ho detto che che c’era un problema con l’ordine di mio padre e lui si è alterato”.

Tra parole senza senso, numeri di telefono ripetuti troppo velocemente, alcune minacce su eventuali denunce, il signor Agostino Renato ha chiuso il telefono dopo un estenuante battibecco col finto interlocutore. “Lei può essere chi vuole, io ho persone qui in negozio che mi fanno fretta”, ha affermato prima di abbassare la cornetta. Di seguito il video.