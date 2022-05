Vicenda Sara Pinna, la versione delle società: Guarascio invita la donna a Cosenza, il Vicenza si dissocia

31 Maggio 2022 13:01

Mentre nel frattempo si è alzato violento il polverone anche e soprattutto dalla politica, con le parole del Governatore Occhiuto che ha chiesto anche un intervento dell’Ordine dei Giornalisti, ad intervenire sull’argomento sono state anche le due società indirettamente coinvolte: Cosenza e Vicenza

Si continua a parlare, a distanza di oltre una settimana, della vicenda Sara Pinna, la conduttrice di un programma vicentino che ha risposto in maniera piccata a un tifoso del Cosenza il quale in diretta tv – al termine del match vinto dai rossoblu contro il Vicenza – ha esclamato gioioso fuori dallo stadio “Lupi si nasce”. Il fatto, accaduto subito dopo la gara, era stato da noi ripreso, ma non aveva avuto lo stesso risalto mediatico che ha successivamente riscontrato, dopo la lettera del papà del bambino, diventata virale, e la notizia rilanciata poi da quotidiani anche locali.

Il tutto mentre, come rivelato dalla stessa protagonista ai nostri microfoni, la Pinna si era scusata col bambino, con la città di Cosenza e con la stessa trasmissione per cui lavora. E mentre nel frattempo si è alzato violento il polverone anche e soprattutto dalla politica, con le parole del Governatore Occhiuto che ha chiesto anche un intervento dell’Ordine dei Giornalisti (ma Sara Pinna ha affermato a StrettoWeb di non essere una giornalista e dunque di non essere iscritta all’Ordine), ad intervenire sull’argomento sono state anche le due società indirettamente coinvolte: Cosenza e Vicenza.

Guarascio invita Sara Pinna a Cosenza

Il club calabrese, nella persona del Presidente Guarascio, attraverso una nota ufficiale ha deciso di invitare Sara a Cosenza. La conduttrice, già nell’intervista a noi concessa, ha affermato che non è mai stata in Calabria ma che sicuramente verrà: “Ho deciso di invitare, per una settimana ed ovviamente a mie spese, la giornalista vicentina che durante una trasmissione sportiva “Terzo Tempo Diretta Biancorossa” dell’emittente Tva ha pronunciato una frase a sfondo chiaramente razzista nei confronti di un piccolo tifoso del Cosenza intervistato nel dopo gara di Cosenza-Vicenza”, si legge nella nota di Guarascio. “Credo infatti – ha proseguito – sia giunto il tempo di non fare passare sotto silenzio o sotto la coltre delle mille dichiarazioni di condanna che lasciano il tempo che trovano uscite pubbliche che denotano e trasudano una cultura fuorviata. Quanto successo è infatti evidentemente il frutto di un pregiudizio culturale nei confronti della gente del Sud, di stereotipi insopportabili contro i quali ci battiamo quotidianamente. Stiamo tentando come Cosenza Calcio di dare un’immagine della nostra terra ben lontana da quella rappresentata in certi ambiti, frutto di una scarsa conoscenza del nostro territorio. Proprio attraverso il calcio la nostra Società contribuisce con l’impegno nel sociale e il rispetto delle regole a sovvertire certi schemi precostituiti. Ma mi rendo conto che occorre andare oltre: l’invito alla giornalista vicentina ha questo scopo. Non solo ovviamente quello di fare vedere e conoscere le nostre bellezze ma la nostra vita, la nostra cultura, il nostro essere al di là ed oltre i luoghi comuni”.

Vicenda Sara Pinna, il Vicenza prende le distanze

Il Vicenza, invece, ha deciso di prendere le distanze dalla donna e da quelle parole: “In queste ultime ore – recita la nota del club biancorosso – sui mezzi di informazione nazionali e sui profili social, è stato posto all’attenzione del pubblico e stigmatizzato, uno scambio di battute avvenuto in una trasmissione sportiva che commenta le partite della nostra squadra, sull’emittente locale TvA Vicenza. Pur non essendo direttamente coinvolta, ma essendo stata citata, la società desidera dissociarsi con forza dalle frasi rivolte al piccolo tifoso cosentino: i valori dello sport e lo spirito di appartenenza, non possono mai diventare fonte di discriminazione territoriale, politica e di genere. Anzi, come società appartenente al Gruppo OTB, siamo in possesso di policy molto attente a queste tematiche che perseguiamo e cerchiamo di infondere a tutti i nostri collaboratori. La società si augura che episodi simili non accadano più in futuro, né sugli spalti, né sui mezzi di informazione e spera di poter ospitare in futuro, allo stadio Romeo Menti, qualora vi dovessero essere nuove sfide tra LR Vicenza e Cosenza, il piccolo tifoso e la sua famiglia, per dimostrare che alcuni episodi spiacevoli non possono minare la reputazione e l’ospitalità della terra vicentina”.