17 Maggio 2022 10:55

Sant’Agata di Militello: si rinnova l’appuntamento con la Giornata Europea dei Parchi in programma nel mese di maggio per ricordare la data del 24 maggio 1909, in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo

Si rinnova l’appuntamento con le iniziative dedicate alla Giornata europea dei Parchi, in programma nel mese di maggio per ricordare la data del 24 maggio 1909, in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Un calendario di eventi organizzato dal Parco dei Nebrodi a partire dal 18 maggio, in concomitanza di un altro appuntamento internazionale ovvero il “Fascination of Plants Day”: la giornata internazionale del fascino delle piante è promossa in tutto il mondo per avvicinare quante più persone possibili all’affascinante mondo delle piante e far conoscere quanto è importante la ricerca in questo settore. Il Parco ha previsto per questa specifica giornata un evento di educazione ambientale a San Fratello dal tema “Tra terra e cielo, di Albero in Albero”. Seguiranno eventi dedicata al mondo delle api, ai grani antichi siciliani, all’educazione alimentare, un torneo di giochi popolari, un convegno dedicato all’agave sisalana, pianta introdotto inizialmente in Sicilia per scopi artigianali che gode oggi di grandi prospettive di ricerca in campo farmaceutico e agroindustriale, la premiazione del concorso “Vivere il Suolo” e la presentazione di un libro dedicato alle piante dei Nebrodi, amiche della salute. Prevista invece proprio giorno 24 la conferenza stampa del Presidente Barbuzza, a due anni dall’insediamento, presso la sede di S.Agata Militello alle ore 11.00, che illustrerà gli eventi organizzati, presentando al contempo il bilancio del biennio del proprio mandato.