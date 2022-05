“Sandrino – Il film”, tutto esaurito per la prima al Cilea! Pronte 2 nuove date al Metropolitano | INFO e DETTAGLI

3 Maggio 2022 15:52

Tutto esaurito per la prima al Teatro Cilea di Reggio Calabria di “Sandrino – Il film”: Pasquale Caprì annuncia due nuove date al cine-teatro Metropolitano

Grandissima attesa per la proiezione di “Sandrino – Il film“, proiettata questa sera al Teatro Cilea di Reggio Calabria. I biglietti sono andati a ruba e i reggini hanno scelto di dare grande fiducia alle qualità comiche di Pasquale Caprì e di tutto il resto del cast. Il teatro situato sul Corso Garibaldi non avrà neanche un seggiolino vuoto! E le prenotazioni continuano ad arrivare. Chi non ha trovato neanche un seggiolino vuoto non deve però disperare. Sono in programma altre due date al cine-teatro Metropolitano: giorno 7 maggio (20:30) e giorno 8 maggio (18:30/20:30). Il prezzo del biglietto è di 8 euro, 7 euro per i soci Dlf e i ragazzi fino ai 12 anni. La prenotazione può essere effettuata tramite email all’indirizzo: ndisalamu@gmail.com.

Pasquale Caprì, attraverso la propria pagina Facebook, ha voluto ringraziare i reggini in questo modo: “chiedo umilmente scusa a tutti coloro che questa sera, loro malgrado, non potranno assistere alla prima visione di SANDRINO IL FILM al teatro Cilea. Stiamo ricevendo ancora tantissime richieste di biglietti ma purtroppo sono terminati. Qualcuno parla di sold out ma sinceramente non so cosa significhi. Abbiamo immediatamente fissato altre date: chi vorrà vedere il film potrà farlo il 7 e l’8 maggio presso il Cine-Teatro Metropolitano di Reggio Calabria prenotando all’email ndisalamu@gmail.com. Grazie di cuore per la vostra partecipazione e vicinanza“.